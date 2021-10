Polman Bandung Mewisuda 303 Lulusan, Akan Bangun Kampus II di Majalengka Tahun Depan

Laporan wartawan TribunJabar.id, Cipta Permana

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Politeknik Manufaktur (Polman) Bandung mewisuda 303 lulusan angkatan ke-43 program studi D-III (ahli madya) dan lulusan angkatan ke-19 prodi D-IV (sarjana terapan), dalam gelaran wisuda tahun 2021.

Acara ini dilaksanakan secara hybrid (daring dan luring) karena situasi pandemi Covid-19.

Direktur Polman Bandung, Mohammad Nurdin, mengatakan, sebagai perguruan tinggi yang tak pernah surut semangat juangnya dalam berkontribusi bagi peradaban manusia, maka tema wisuda yang diusung tahun ini yaitu, “To advance the quality and evolve the society by developing technology and innovation”.

Tema tersebut digagas untuk mendorong mahasiswa dan lulusan vokasi untuk dapat berperan aktif dalam mengatasi paradigma dari kemajuan revolusi industri 4.0, dengan dituntut untuk dapat lebih memiliki kemampuan memecahkan permasalahan yang kompleks, berpikir kritis, kreatif, dan inovatif.

"Ketersedian teknologi tinggi tren otomasi dan pertukaran data masa revolusi industri 4.0, akan membuat tatanan kehidupan menjadi penuh gejolak, ketidakpastian, kompleksitasan, dan ambiguitas. Dengan hadirnya konsep Society 5.0 dapat menjadi solusi akan hal tersebut," ujarnya dalam pidato wisuda di Aula Kampus Polman Bandung, Jalan Kanayakan Nomor 21, Kota Bandung, Sabtu (30/10/2021).

Menurutnya, dengan memosisikan mahasiswa dan lulusan Polman Bandung sebagai pusat dari perkembangan teknologi serta mendasarkan pada peranan manusia itu sendiri bersama teknologi yang sudah tercipta.

Sehingga keseimbangan antara kemajuan teknologi dengan penyelesaian masalah sosial dapat terselesaikan melalui sistem yang terhubung satu sama lain.

Sebagai upaya mendukung hal tersebut, beberapa program pendidikan pun telah ditumbuh kembangkan oleh Polman Bandung.

Ada dua model pendidikan berbasis keindustrian yang dilakukan, yaitu pendidikan berbasis produksi yang secara umum lebih dikenal sebagai teaching factory dan program kooperatif magang di industri selama satu semester.