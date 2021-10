Ini Sosok di Balik Suara Khodam Lucinta Luna, Prank di Depan Boy Wiliiam, Akui Sejak Kecil Berbeda

TRIBUNJABAR.ID - Setelah melalui banyak kontroversi, Lucinta Luna menjadi lebih nyaman dengan dirinya sendiri.

Selama ini, Lucinta Luna selalu didesak warganet supaya mengakui jati dirinya sebagai seorang lelaki.

Di depan Boy William, Lucinta Luna akhirnya mengungkap pengakuannya sebagai Muhammad Fattah dengan suara khas lelakinya.

Lucinta kembali dikenal dengan suaranya yang bisa berubah menjadi suara berat laki-laki atau yang disebut khodam.

Ia bahkan mengaku sosok Lucinta Luna hanyalah seseorang yang selama ini sengaja ia buat supaya bisa menghasilkan uang.

Namun, di akhir video, Lucinta Luna mengaku pengakuannya itu hanyalah prank semata.

Hal itu terlihat dalam kanal YouTube Boy William yang tayang pada Selasa (26/10/2021).

"Kita kenalan ulang, gue Boy, what is your name?," tanya Boy William.

"Muhammad Fattah," ujar Lucinta Luna.

Selama menjadi Lucinta Luna, ia mengaku semua itu hanyalah settingan.