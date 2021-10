Baju Pengantin Jessica Iskandar Unik, Ada Nama Vincent di Veilnya, Ternyata Maknanya Dalam

TRIBUNJABAR.ID - Jessica Iskandar dan Vincent Verhaag sah sebagai suami istri pada Jumat (22/10/2021).

Acara sakral itu bertema putih, biru, dan mewah meski terlihat simple.

Gaun pernikahan yang dikenakan Jessica Iskandar di hari bahagianya itu dirancang oleh Monica Ivena.

Ada yang unik dari gaun putihnya. Veil yang dikenakan Jessica Iskandar dibordir membentuk sebuah kalimat.

Pada beberapa foto, terlihat nama Vincent di antara kata-kata yang dibordir.

Ternyata ada makna dalam dalam pemilihan veil tersebut.

Dikutip dari Instagram Monica Ivena, kata-kata yang dibordir adalah wedding vow yang dilafalkan Jessica Iskandar di hari pernikahannya.

Janji yang dipahat dalam hati kedua pengantin itu diabadikan dalam veil.

Jessica Iskandar sempat membagikan wedding vow yang dia ucapkan melalui Instagram.

Veil Jessica Iskandar unik dan memiliki makna mendalam (Instagram/@monicaivena)

“I, Jessica, take you Vincent, to be my husband, my partner in life and my one true love.