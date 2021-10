Dinikahi Vincent Verhaag, Jessica Iskandar Langsung Update, Utarakan Isi Hati Dapatkan Ayah untuk El

TRIBUBJABAR.ID - Setelah resmi menikah dengan Vincent Verhaag, Jessica Iskandar langsung update media sosial.

Ia membuat postingan foto pernikahan melalui feeds Instagram pada Jumat (22/10/2021) malam.

Jumat sore, Jessica Iskandar menikah. Ia melakukan pemberkatan pernikahan dengan pujaan hatinya secara tertutup.

Baca juga: Foto-foto Pernikahan Jessica Iskandar dan Vincent Verhaag, Cantiknya Jedar Pakai Gaun Pengantin

Kini, ia pun telah resmi mendapatkan seorang ayah sambung untuk putra kecilnya, El Barack.

Pada postingannya, Jessica Iskandar menuliskan kata-kata romantis tentang perasan cintanya kepada Vincent Verhaag.

Foto pernikahan Jessica Iskandar dan Vincent Vehaag pada Jumat, 22 Oktober 2021. (Axioo via Instagram/thebridestory)

"I, Jessica, take you Vincent, to be my husband, my partner in life and my one true love.

I will love you more each day than I did the day before. I will trust you and respect you, laugh with you and cry with you,

loving you faithfully through good times and bad, regardless of the obstacles we may face together.

I give you my hand, my heart, and my love, from this day forward for as long as we both shall live," tulis Jessica.

Postingan ini pun mendapatkan banyak komentar selamat dari netizen, termasuk rekan sesama artis.