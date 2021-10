Panen Hadiah Simpedes BRI Cabang Majalaya, BANJIR HADIAHNYA HINGGA TOYOTA AVANZA

TRIBUNJABAR.ID PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk. Kantor Cabang Majalaya melaksanakan acara pengundian Panen Hadiah Simpedes (PHS) periode semester I Tahun 2021, bertempat di Grand Melati Café Jl. Patrol No. 492 Ibun, Kabupaten Bandung, Rabu (20/10/2021).

Panen Hadiah Simpedes merupakan bentuk apresiasi, sayang, cinta dan komitmen Bank BRI kepada nasabah, khususnya para penabung setia Simpedes yang sudah memilih percaya dan loyal kepada BRI sebagai tempat menyimpan kelebihan dananya.

“Pengundiannya, dilaksanakan setahun 2 kali atau per semester. Dilakukan secara fair, terbuka, transparan dengan disaksikan oleh nasabah undangan, pihak Notaris, Dinas Sosial, Kepolisian dan perwakilan BRI. Bahkan alat pengundiannya sangat terjamin karena masih tersegel dilakukan langsung oleh nasabah,” tutur Pemimpin Cabang BRI Majalaya Dudung Hardiman disela-sela pengundian PHS didampingi Asisten Manager Pemasaran Mikro (AMPM) Gun Gun Gunawan dan Sony Setiawan.

Pemimpin Cabang BRI Majalaya Dudung Hardiman, mengatakan pada kesempatan ini pemenang Grand Prize PHS BRI Cabang Majalaya, berupa 1 unit mobil jenis Toyota Avanza G 1.3 M/T diraih oleh nasabah Simpedes BRI Unit Ciparay Risna Yuliyanti. Hadiahnya, secara simbolis diserahkan oleh Wakil Pemimpin Bisnis Mikro Kanwil BRI Bandung Eka Ahmad Djatnika kepada Kepala Unit BRI Ciparay Majalaya Ricky Gerniawan yang mewakili pemenang. Acara dihadiri Kepala Bagian Bisnis Mikro Kanwil BRI Bandung Firiany Dewi Zairina, Supervisor Mikro Indra Kusuma Wardhana, Asisten Manager Pemasaran Mikro (AMPM) Gun Gun Gunawan dan Sony Setiawan, para Kepala Unit, para saksi dan tamu undangan.

Wapinwil Bisnis Mikro BRI Bandung Eka Achmad Djatnika didampingi Pinca BRI Majalaya Dudung Hardiman berdialog mengenai digitalisasi pasar yang dipandu MC gilang.* (Dok. BRI)

Pemimpin Cabang BRI Majalaya Dudung Hardiman bersama para saksi membuka laptop yang masih tersegel sebagai alat pengundian PHS BRI.* (Dok. BRI)

“Selain hadiah grand prize, BRI Cabang Majalaya juga mengundi hadiah utama berupa 7 unit sepeda motor Yamaha New Fino Series 125 CC, yang diraih oleh; Mimin nasabah Simpedes BRI Unit Baleendah, Titin Sumartini BRI Unit Cicalengka, E. Sumiati BRI Unit Ciparay, Titi Rohaeti BRI Unit Dangdeur Rancaekek, Juhana BRI Unit Dayeuhkolot, Irwan Wahyudin BRI Unit Tanjunglaya dan Yaya Mulyana BRI Unit Majalaya. Dan 7 unit sepeda motor Yamaha Mio M3 CW 125 CC, yang diraih oleh: Imas Nurhasanah BRI Unit Cicalengka, Ismi Rosliana dan Enung Suminar BRI Unit Dangdeur Rancaekek, Riswan BRI Unit Mekargalih, Cecep Amun BRI Unit Tanjunglaya, Ajang Supriatna BRI Unit Cibeureum dan Agus Kuryana BRI Unit Dayeuhkolot Majalaya.

Ibu Hj. Imas Nurhasanah nasabah setia BRI Unit Cicalengka Majalaya, pemenang lelang dana top up fresh fund Rp 1,360 miliar berupa 5 gram logam mulia dan pemenang sepeda motor dari PHS BRI Cabang Majalaya.* (Dok. BRI)

Ada juga hadiah biasa berupa 13 unit LED TV 43’ merk LG, 23 unit Lemari Es merk Panasonic, dan 21 unit mesin cuci merk Sharp. Total hadiah yang diundi pada PHS kali ini sebanyak 71 hadiah, serta hadiah langsung dan dooprize bagi tamu undangan yang datang,” jelas Dudung.

Dudung menambahkan, BRI Cabang Majalaya pada tanggal 16 Oktober lalu, melaksanakan lelang dana top up fresh fund secara virtual, total dana yang terhimpun sebesar Rp 3.275.000.000,- Adapun pemenangnya antara lain; Asep Sulaeman Nasabah Simpedes BRI Unit Baleendah mendapatkan hadiah logam mulia 2 gram top up dana sebesar Rp 200 juta. Imas Nurhasanah BRI Unit Cicalengka mendapatkan hadiah logam mulia 3 gram top up dana sebesar Rp 415 juta dan logam mulia 5 gram top up dana sebesar Rp 1,360 miliar dan berhasil memenangkan hadiah sepeda motor . Serta Hotlida Situmorang nasabah BRI Unit Haurpugur Majalaya mendapatkan hadiah logam mulia 5 gram diluar lelang yang melakukan top up fresh fund sebesar Rp 1,3 miliar.

“Alhamdulillah masyarakat dan para nasabah ini semakin loyal kepada BRI Cabang Majalaya. Terbukti pertumbuhan nasabah Simpedes terus mengalami pertumbuhan yang sangat baik. Dari tahun ketahun pertumbuhan jumlah nasabahnya terus meningkat. Ini membuktikan bahwa masyarakat semakin percaya kepada BRI. Sejak Desember 2020, dana BRI Cabang Majalaya tumbuh sebesar Rp 30 miliar dan target share kami juga tumbuh 0,42%. Adapun Jumlah nasabah penabung Simpedes BRI Cabang Majalaya sebanyak 313.404 nasabah dengan jumlah tabungan s.d Oktober 2021 sebesar Rp 712,636 miliar,” ucap Dudung.

Ia mengungkapkan, meskipun masih dalam kondisi pandemi, setiap nasabah dapat menyaksikan acara pengundianya melalui live streaming chanel youtube, zoom dan instragram disetiap uker, nasabah yang bertransaksi juga nonton langsung di BRI Cabang Majalaya di 13 unit kerja, 1 KCP, 1 Kantor Kas dan 1 Kantor Cabang.

“Tabungan Simpedes BRI merupakan tabungan Si Serba Bisa yang dapat memberikan keamanan dan kemudahan dalam setiap bertransaksi dimana pun. Selain itu, melalui tabungan Simpedes setiap nasabah dapat bertransaksi dan menabung juga mendapatkan proteksi dan asuransi sehingga tabungan Simpedes ini sangat komplit dalam rangka meningkatkan cashless.