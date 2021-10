Cina Tercengang Melihat Indonesia Juara Piala Thomas, Kata Media Besar Hong Kong

TRIBUNJABAR.ID - Sebuah media besar asal Hong Kong, South China Morning Post (SCMP), edisi Senin (18/10/2021) menyebut Cina tercengang setelah Indonesia juara Piala Thomas 2020.

"Juara bertahan Cina tercengang di final Piala Thomas pada Minggu setelah dikalahkan telak 3-0 oleh Indonesia di Aarhus, Denmark," tulis SCMP seperti dikutip Kompas.com.

Dalam artikel berjudul "China stunned in Thomas Cup final as Indonesia end 19-year wait for glory", dikatakan juga bahwa Indonesia mengakhiri puasa gelar Piala Thomas sejak 2002.

SCMP lalu menjabarkan jalannya final Piala Thomas 2020, mulai dari Anthony Sinisuka Ginting yang mengalahkan Lu Guangzu di laga pembuka.

Ginting mengalahkan pengganti Shi Yuqi yang cedera itu dengan skor 18-21, 21-14, 21-16.

Selanjutnya, pasangan ganda putra Fajar Alfian/Muhammad Rian Ardianto memenangi pertandingan kedua dengan skor 21-12, 21-19 melawan duet He Jiting/Zhou Haodong.

Kemenangan Indonesia dipastikan oleh Jonatan Christie yang mengalahkan Li Shifeng di laga ketiga dengan skor 21-14, 18-21, 21-14.

"Sebelum menjuarai Piala (Thomas), Indonesia sudah dua kali nyaris merebut gelar, di Cina pada 2010 dan di Denmark pada 2016, sebelum mengalami kekecewaan di final," tulis SCMP di penutup artikel.

"Kekalahan Cina menghentikan laju mereka menyapu bersih Piala Thomas dan Uber untuk pertama kalinya sejak 2012, setelah putri Cina mengalahkan Jepang 3-1 pada Minggu untuk merebut Piala Uber."

Sebelumnya, kemenangan tim bulu tangkis putra Indonesia dalam Piala Thomas 2020 turut diwartakan sejumlah media asing.