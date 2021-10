Ribut-ribut KDRT, Jonathan Frizzy dan Dhena Devanka Berdamai, Sudah Pajang Foto Kebersamaan

TRIBUNJABAR.ID - Ribut-ribut masalah keretakkan rumah tangga hingga diwarnai isu KDRT, Dhena Devanka dan Jonathan Frizzy akhirnya berdamai.

Dhena terlihat membagikan foto bersam anak dan meminta didoakan.

Keduanya sepakat tak ingin memperpanjang permasalahan tersebut.

Rupanya hubungan Dhena Devanka dan pria yang akrab disapa Ijonk telah membaik.

Dhena bahkan memamerkan momen kebersamaannya dengan Jonathan Frizzy dan ketiga anaknya.

Hal itu terungkap dari unggahan terbaru di akun Instagram Dhena Devanka pada Kamis 14 Oktober 2021.

Ia mengunggah Reels Instagram yang berisi kegiatannya bersama Jonathan Frizzy saat mengajak ketiga anaknya ke mal.

Dalam keterangan unggahan, Dhena Devanka mengucapkan terima kasih atas doa yang telah dipanjatkan oleh warganet terkait keretakan rumah tangganya.

Dhena Devanka telah akur dengan Jonathan Frizzy. (Kolase TribunStyle (Instagram @ijonkfrizzy @dhenafrizzy))



"Hello semua teman2 online ku tersayang, Terimakasih buat semua dukungannya buat keluarga kecil kami yang tak henti, setiap hari aku usahakan balas 10 dm kalian, u guys are the best non stop supporting me" tulis Dhena Devanka dikutip TribunStyle Jumat 15 Oktober 2021.

Dhena juga memohon doa agar ia dan Ijonk bisa kompak dalam menjadi orangtua untuk ketiga anaknya.