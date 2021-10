Transformasi Ivan Gunawan, Foto Before After dalam 3 Bulan, Super Duper Mega Bintang Bikin Pangling

TRIBUNJABAR.ID - Terlihat bagaimana perubahan fisik Ivan Gunawan setelah menjalani diet sehat selama berbulan-bulan.

Kini, penampilan desainer kondang itu memang bikin pangling rekan-rekan artis, bahkan warganet di media sosial.

Sahabat Deddy Corbuzier itu mengunggah foto before after melalui Instagram pada Rabu (6/10/2021).

Pada postingan itu, Igun menunjukkan kolase foto dia yang mengenakan baju yang sama, tetapi waktu pengambilan fotonya berbeda.

Dalam caption, super duper mega bintang itu menjelaskan foto pertama diambil pada bulan Juli, sedangkan foto kedua adalah foto dia sekarang.

Terlihat transformasi Ivan Gunawan yang mengalami perubahan drastis dari tubuhnya dari yang lebih gemuk menjadi lebih kurus.

Foto before after Ivan Gunawan, transformasi penampilannya bikin pangling. (Instagram/ivan_gunawan)

Artinya, dalam jarak waktu tiga bulan ia berhasil mengubah penampilannya menjadi lebih kurus.

Pada fotonya yang sekarang, Ivan bahkan memakai baju yang dimasukkan ke dalam celana. Ia terlihat lebih keren dan gagah.

Pada postingan ini, pengisi acara Brownis ini juga memotivasi warganet bahwa dia bisa menurunkan berat badan.

"On the right picture that was me on July and the left one is my self right now. Look how changed i am.

Losing weight is hard, being overweight is hard. Most people fail, not because of lack desire but because of lack commitment.

If i can do this, you also can do this," tulis Ivan Gunawan.