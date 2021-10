Heboh WhatsApp, Facebook, dan IG Error, Mark Zuckerberg Sampai Minta Maaf, Ini Penyebab Bisa Down

TRIBUNJABAR.ID - Tagar Instagram Down, Facebook Down, hingga WhatsApp Down menggema di jagat media sosial Twitter sejak Senin (4/10/2021) malam.

Belakangan diketahui, jaringan media sosial hingga perpesanan instan milik Facebook Inc, yakni Facebook, Instagram, dan WhatsApp dilaporkan error alias tumbang pada Senin (4/10/2021) hingga Selasa (5/10/2021) pagi.

Kini, Facebook, IG, dan WA sudah kembali normal.

Pendiri Facebook Inc, Mark Zuckerberg sampai meminta maaf melalui postingan di FB resminya.

Dalam postingannya, Mark mengabarkan bahwa tiga produk dari perusahaannya sudah kembali terhubung.

"Facebook, Instagram, WhatsApp and Messenger are coming back online now. Sorry for the disruption today -- I know how much you rely on our services to stay connected with the people you care about.

(Facebook, Instagram, WhatsApp, dan Messenger akan kembali online sekarang. Maaf atas gangguan hari ini -- Saya tahu betapa Anda mengandalkan layanan kami untuk tetap terhubung dengan orang-orang yang Anda sayangi.)" tulisnya.

Pendiri Facebook, Mark Zuckerberg sampai meminta maaf soal Facebook, WhatsApp, dan Instagram yang down. (Facebook)

Sontak permintaan maaf Mark itu langsung memicu reaksi warganet.

Hingga tulisan ini dibuat, sudah ada 10 ribu reaksi, 198 ribu komentar, dan 195 ribu share dari postingan Mark tersebut.

Sebelumnya, akun resmi Instagram, Facebook, dan WhatsApp di Twitter juga sudah menjelaskan mengenai gangguan yang terjadi.