Doa-doa yang Dibaca Nabi Yakub AS Mengadu Kesusahan dan Kesedihan kepada Allah SWT, Beserta Artinya

TRIBUNJABAR.ID - Sahabat muslim, tentu sudah mengenal Nabi Yakub AS.

Nabi Yakub AS termasuk nabi yang disebutkan Nabi Muhammad SAW dan diceritakan dalam Al Quran.

Nabi Yakub AS adalah putra dari Nabi Ishaq AS keturunan dari Nabi Ibrahim AS.

Kabar kelahiran Nabi Yakub AS langsung empat malaikat yang diutus sebagai tamu yang datang kepada Nabi Ibrahim AS.

Dilansir dari Gramedia.com, menurut Usman Ibnu Muhaisin berjumlah empat orang, yaitu malaikat Jibril, Mikail, Israfil, dan Rafail.

Keempat tamu diutus Allah SWT itu memberi kabar gembira kepada Nabi Ibrahim AS akan kelahiran seorang putra yang bernama Ishaq.

Sesuai yang termaktub dalam Al Quran Surat Hud ayat 71.

وَٱمْرَأَتُهُۥ قَآئِمَةٌ فَضَحِكَتْ فَبَشَّرْنَٰهَا بِإِسْحَٰقَ وَمِن وَرَآءِ إِسْحَٰقَ يَعْقُوبَ

Artinya:

“Dan isterinya berdiri (dibalik tirai) lalu dia tersenyum, maka Kami sampaikan kepadanya berita gembira tentang (kelahiran) Ishak dan dari Ishak (akan lahir puteranya) Ya'qub.” (QS. Surat Hud ayat 71)