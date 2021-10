Sejarah Lengkap Hari Batik Nasional, Mengapa Diperingati pada 2 Oktober? Ini Kisah Hebat di Baliknya

TRIBUNJABAR.ID - Hari ini, Sabtu, 2 Oktober 2021 adalah Hari Batik Nasional 2021. Untuk menambah pengetahuan, tidak ada salahnya mengetahui sejarah Hari Batik Nasional.

Mengapa setiap tanggal 2 Oktober diperingati sebagai Hari Batik Nasional?

Ada cerita hebat di baliknya. Ternyata pada tanggal tersebut batik diakui sebagai warisan budaya dunia yang berasal dari Indonesia.

Pengakuan batik sebagai warisan dunia ini berlaku sejak Badan PBB untuk Pendidikan, Keilmuan, dan Kebudayaan atau UNESCO, menetapkan batik sebagai Warisan Kemanusiaan untuk Budaya Lisan dan Nonbendawi (Masterpieces of the Oral and the Intangible Heritage of Humanity) pada 2 Oktober 2009.

Proses peresmian batik sebagai Warisan Budaya Bukan Benda itu berlangsung di Abu Dhabi, Uni Emirat Arab.

Mengutip Harian Kompas, 3 Oktober 2009, batik Indonesia masuk dalam 76 warisan budaya nonbenda dunia.

Dari 76 seni dan budaya warisan dunia yang diakui Organisasi Pendidikan, Ilmu Pengetahuan, dan Kebudayaan PBB (UNESCO), Indonesia menyumbangkan satu warisan. Sementara itu, China menyumbang 21 dan Jepang 13 warisan.

Sejarah Hari Batik Nasional 2 Oktober dan ucapan selamat Hari Batik. (Tribunjabar.id/Ery Chandra)

Diberitakan Kompas.com, 2 Oktober 2017, menurut UNESCO, teknik, simbolisme, dan budaya terkait batik dianggap melekat dengan kebudayaan Indonesia.

Bahkan, UNESCO menilai masyarakat Indonesia memaknai batik dari prosesi kelahiran sampai kematian.

Batik juga menjadi refleksi akan keberagaman budaya di Indonesia, yang terlihat dari sejumlah motifnya.