Spesifikasi All New Honda BR-V, Generasi Kedua Honda BRV

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Nazmi Abdurahman.

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Honda Bandung Center (HBC) Bandung meluncurkan All New Honda BR-V, generasi kedua Honda BRV, di Atrium Trans Studio Mall, Bandung, Kamis (23/9/2021).

Direktur HBC Bandung, Iwan Tjandradinata mengatakan, All New Honda BR-V diproduksi dengan menggunakan model konsep New 7 Seater eXcitement (N7X).

"Maka dari itu, All New Honda BR-V yang merupakan generasi kedua BR-V ini diproduksi dengan konsep N7X. dan tangal 21 September kemarin dilakukan World Premiere," ujar Iwan, saat jumpa pers virtual, Kamis (23/9/2021).

All New BR-V, kata dia, siap berkompetisi dengan sejumlah kompetitor di segmentasi LSUV. Sebab, kata dia, di Indonesia, mobil LSUV cukup berkembang di pasar otomotif Indonesia.

"Mobil LSUV ini cocok dengan karakter seseorang yang senang melakukan perjalanan jauh dengan keluarga," katanya.

All New Honda BR-V dikembangkan dengan memadukan desain dan ketangguhan dari sebuah SUV dengan kenyamanan kabin dan fungsionalitas dari sebuah MPV.

Ditambah lagi dengan fun to drive performance yang menjadi ciri khas Honda serta berbagai teknologi yang tidak ditemui di model lain di kelasnya.

"Kami percaya All new Honda BRV memberikan definisi baru dalam kesenangan berkendara," ucapnya.

Junior Sales Area Manager HBC Bandung, Kevin Hartono menambahkan, All New Honda BR-V ini memiliki lima varian yakni All New Honda BR-V tipe S M/T, tipe E CVT dan E M/T, tipe Prestige CVT serta tipe Prestige CVT with Honda Sensing.

Sedangkan untuk warna, mobil tersebut terdapat 5 pilihan, yakni Premium Opal White Pearl yang merupakan warna baru, Taffeta White, Lunar Silver Metallic, Modern Steel Metallic, dan Crystal Black Pearl.

"Dengan Konsep Driving Redefine yang artinya semua baru, dari mulai segi eksterior, interio, hingga ruang mesinnya. Dan paling utama adalah fitur safetynya, maka seharusnya mobil LSUV ini ya seperti All New Honda BR-V," ujar Kevin.