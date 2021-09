Usung Konsep N7X, All New Honda BR-V Ditargetkan Terjual 40 Ribu Unit, Sudah Bisa Dipesan

Honda Bandung Center (HBC) Bandung resmi meluncurkan All New Honda BR-V, generasi kedua Honda BRV, di Atrium Trans Studio Mall, Bandung, Kamis (23/9/2021).

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Nazmi Abdurahman

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Honda Bandung Center (HBC) Bandung resmi meluncurkan All New Honda BR-V, generasi kedua Honda BR-V, di Atrium Trans Studio Mall, Bandung, Kamis (23/9/2021).

Mobil dengan segmentasi LSUV ini ditargetkan terjual sebanyak 40 ribu unit selama 2022 di seluruh Indonesia.

Direktur HBC Bandung, Iwan Tjandradinata, mengatakan, All New Honda BR-V diproduksi dengan menggunakan konsep New 7 Seater eXcitement (N7X).

"Tanggal 21 September kemarin dilakukan world premiere," ujar Iwan, saat jumpa pers virtual, Kamis (23/9/2021).

All New BR-V, kata dia, siap berkompetisi dengan sejumlah kompetitor di segmentasi LSUV.

Sebab, kata dia, di pasar otomotif Indonesia, mobil LSUV cukup berkembang.

"Mobil LSUV ini cocok dengan karakter seseorang yang senang melakukan perjalanan jauh dengan keluarga," katanya.

All New Honda BR-V dikembangkan dengan memadukan desain dan ketangguhan dari sebuah SUV dengan kenyamanan kabin dan fungsionalitas dari sebuah MPV.

Ditambah lagi dengan fun to drive performance yang menjadi ciri khas Honda serta berbagai teknologi yang tidak ditemui di model lain di kelasnya.