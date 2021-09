Chord dan Lirik Lagu Lamunan serta Kunci Lagu Kosipa, Lagu Pop Sunda Hits Yayan Jatnika

TRIBUNJABAR.ID - Lagu Lamunan termasuk lagu pop Sunda yang populer dari Yayan Jatnika.

Yayan merupakan musisi sekaligus penyanyi Sunda yang terkenal, khususnya di kalangan penikmat musik pop Sunda.

Ia sudah merilis banyak karya hits yang memiliki makna mendalam.

Baca juga: Chord Lagu Jalir Jangji dan Liriknya, Lagu Pop Sunda dari Nia Daniaty, Hingga Kini Masih Hits

Nah, chord lagu Lamunan ini bisa menambah daftar kunci lagu-lagu Sunda favorit yang Anda mainkan.

Berikut ini kunci lagu Lamunan yang dilengkapi lirik lagu Lamunan.

Ilustrasi - Chord lagu Lamunan dari Yayan Jatnika. (Pixabay)

Am F Am

Daun dalapa nu oyag ka tebak angin

F

Siga gupayna kawas gupayna

E

Nu lawas ilang

F Am F Am

Kasawang deui nembongan deui

A#

Asih munggaran nu teu kahontal

Am

Dina lamunan

(*)

Am

Mun seug manehna

F Am

Kiwari aya gigireun

F

meureunan hate moal tagiwur

E

Dirungrung gandrung

F Am F Am

Atuh kamana? naha dimana?

A#

Ukur ngolebat dina lamunan

Am

Dina lamunan

Reff :

D

Unggal tempat tos dipapay

F Am

Manehna taya laratan

D

Unggal beja nu katampa

F Am

Dijugjug wale teu aya

F

Kembang-kembang katresna

Am

Nu kungsi nyambuang

F

Ukur tinggal waasna

E Am

Nyeungitan lamunan

Baca juga: Chord Lagu Mawar Bodas, Kunci Gampang Lagu Pop Sunda, Lengkap Lirik Lagunya

Chord Lagu Kosipa

Lagu pop Sunda yang satu ini populer di kalangan penikmat lagu Sunda. Inilah lagu Kosipa dari Yayan Jatnika