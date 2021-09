Pernah Dua Kali Kalahkan Persib Bandung, Robert Alberts vs Teco, Siapa Lebih Unggul?

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Pertandingan pekan ketiga Liga 1 2021/2022,antara Persib Bandung menghadapi Bali United di Stadion Indomilk Arena, Tangerang, Sabtu (18/9/2021), bukan hanya tentang pemain yang berlaga di lapangan.

Namun ada pertarungan taktik antara Robert Alberts yang menukangi Persib dengan Stefano Cugurra Teco sebagai pelatih kepala Bali United.

Dua pelatih terbaik di sepak bola Indonesia ini sudah bertemu sebanyak enam kali sejak Liga 1 bergulir di tahun 2017.

Baca juga: Jelang Laga Kontra Bali United, Bobotoh Geulis Ini Tebak Skor, Persib Bandung Bisa Menang 3 Gol

Sejauh ini secara statistik Teco masih lebih baik dari Robert.

Pelatih asal Brasil itu sukses mengalahkan tim yang dinahkodai Robert sebanyak dua kali.

Kemenangan tim yang dilatih Teco terjadi pada musim 2019.

Teco sukses mengalahkan Robert yang sudah mulai menangani Persib dengan skor 0-2 dan 3-2.

Sementara Robert baru satu kali mengalahkan tim yang dilatih oleh Teco. Kemenangan itu didapat pada saat Robert masih menangani PSM Makassar di musim 2017.

Baca juga: Bagaimana Cara Persib Bandung Kalahkan Bali United? Lini Tengah Bakal Jadi Kunci

Sementara tiga pertandingan lainnya berakhir imbang. Pertandingan itu adalah Persija vs PSM (2017), Persija vs PSM 2-2 (2018), dan PSM vs Persija 2-2 (2018).

Produktivitas gol pun tim yang dilatih Teco lebih unggul dari pada tim yang ditangani oleh Robert.