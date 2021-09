Marvel Rilis Trailer Perdana Serial ‘Hawkeye’, Intip Keseruan Hubungan Kate Bishop dan Clint Barton

foto: Disney Plus

TRIBUNJABAR.ID – Marvel baru saja merilis trailer perdana serial ‘Hawkeye’ yang menampilkan keseruan hubungan antara Kate Bishop dan Clint Barton.

Pada Senin (13/9/21), Disney Plus merilis trailer "Hawkeye," yang dibintangi Jeremy Renner dan Hailee Steinfeld, yang menjadi bagian terbaru dari Marvel Cinematic Universe.

Dalam trailer, Clint Barton alias Hawkeye, memberikan busur dan anak panahnya kepada sesama karakter Marvel Comics Kate Bishop, yang diperankan oleh Steinfeld.

Ditetapkan pada musim Natal, Clint menyelidiki seseorang yang menyamar sebagai persona Ronin yang mematikan dari "Avengers: Endgame," hanya untuk menemukan bahwa ternyata itu Kate, sesama pemanah sekaligus penggemarnya.

Keduanya bekerja sama untuk menjatuhkan penjahat saat Hawkeye berjanji kepada keluarganya bahwa dia akan kembali ke rumah untuk Natal.

"Hawkeye" adalah serial TV Marvel Studios live-action keempat dan terbaru di layanan streaming Disney setelah "WandaVision," yang dibintangi Elizabeth Olsen dan Paul Bettany, adalah yang pertama tayang perdana.

Kemudian, diikuti oleh "The Falcon and the Winter Soldier," yang dibintangi Anthony Mackie dan Sebastian Stan.

Yang ketiga adalah "Loki," yang dibintangi oleh Tom Hiddleston dan Sophia Di Martino.

Trio itu memulai debut series mereka secara berurutan dari Januari hingga Juni, tetapi "Hawkeye" akan datang akhir tahun ini.

Tepatnya, Hawkeye akan tayang perdana pada 24 November 2021.