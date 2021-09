Bek Persib Bandung Unggah Ini di Instagram, Nick Kuipers dan Mohammed Rashid Sampai 'Ribut'

Laporan Kontributor Tribunjabar.id, Fakhri Fadlurrohman

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Para pesepak bola profesional selalu dituntut untuk menjadi para pemain yang serius dalam setiap laga dan memberikan yang terbaik untuk mencapai hasil maksimal bagi timnya.

Namun keseriusan di lapangan hijau terkadang berbalik 180 derajat dengan aktivitas mereka di luar lapangan.

Seperti yang diketahui bobotoh bahwa pemain baru Persib Bandung, Mohammed Rashid sering kali mempertontonkan aksi jenakanya di setiap kesempatan.

Selain itu, pria asal Palestina ini sering kali jahil dan usil seperti di beberapa videonya yang memperlihatkan keusilan kepada dua orang tuanya yang ia upload di postingan Instagram dan TikTok miliknya.

Bukan hanya Rashid saja yang selalu bertingkah lucu, bek Persib Bandung, Achmad Jufriyanto juga serasa tak ingin kalah dengan aksi lucu Mohammed Rashid.

Dalam postingan terbarunya, Achmad Jufriyanto memperagakan tarian dari girlband asal Korea Selatan, Twice dengan lagu berjudul 'What is Love?'.

"Ekspresi sebelum tanding, dan setelah dapat 3 poin," tulis Achmad Jufriyanto dalam caption postingannya tersebut belum lama ini.

Sontak postingan yang mengundang tawa itu direspons dengan ribuan komentar dari para bobotoh dan para pemain Persib yang lain.

"Bro jika kamu ingin ngobrol tentang masalah mu, tolong kabari saya, aku ada untuk mu," ujar Nick Kuipers dalam kolom komentar sembari menggunakan emoticon tertawa.

Komentar tersebut dibalas oleh Mohammed Rashid dengan nada mendukung Jupe.

"Bro, jangan khawatir tentang komentar Nick Kuipers, jika kamu butuh partner menari aku selalu ada," tutur Rashid.

Komentar Rashid dibalas oleh Jupe.

"Aku butuh gol kamu dari pada menjadi partner menari," balas Jupe.

