Jun Ji-hyun, Pemeran Ashin di Serial Kingdom: Ashin of the North Jadi Artis Termahal 2021 di Korea

Jun Ji-hyun pemeran karakter Ashin dalam drakor "Kingdom: Ashin of The North"

TRIBUNJABAR.ID – Pada acara KBS2’s ‘Year-round Live’ sesi 'The Woman Who Runs the Chart', Jun Ji-hyun dinyatakan sebagai artis korea dengan bayaran termahal 2021.

Dikutip dari newsdirectory3.com, pemeran Ashin dalam Drakor “Kingdom: Ashin of The North” itu digadang-gadang menghasilkan lebih dari 17 miliar Won tahun ini.

Jun Ji-hyun menerima sekitar 100 juta won per episode untuk SBS "My Love from the Star", dan lebih dari 100 juta won per episode untuk "The Legend of the Blue Sea".

Diketahui bahwa hanya ada dua aktor wanita yang berpenghasilan lebih dari 100 juta Won per-episode di Korea, yaitu Lee Young-ae dan Jun Ji-hyun.

Setelah muncul di ‘My Love from The Star’, Jun Ji-hyun memperoleh sekitar 20 miliar Won dari syuting 25 iklan, dan menerima jaminan lebih dari 1 miliar Won setiap tahun.

Aktif menjadi 16 model produk tahun ini, diperkirakan tahun ini ia memiliki pendapatan lebih dari 17 miliar Won.

Siapa Jun Ji hyun?

Dikutip dari sportskeeda.com, Jun Ji Hyun merupakan aktris, model, dan ibu dua anak dari Korea Selatan.

Baru-baru ini ia dinyatakan sebagai selebriti Korea berpenghasilan tertinggi pada tahun 2021.

Aktris berusia 39 tahun pemenang penghargaan 'actress boasts a great ensemble of dramas and movies' ini telah melanggengkan kariernya yang sudah berlangsung lebih dari satu dekade.