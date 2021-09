Gelandang Persib Bandung Marc Kloc Tonton Ratusan Kali Video Tendangan Bebas David Beckam

TRIBUNJABAR.ID,BANDUNG- Marc Klok, penentu kemenangan Persib Bandung atas Barito Putera pada Sabtu (4/9/2021). Selama ini, dia dikenal sebagai algojo tendangan bebas.

Ketika berseragam PSM Makassar di musim 2017-2019, Marc Klok mencetak 17 gol yang 2 di antaranya dilakukan dari tendangan bebas langsung.

Klok pun dipercaya menjadi ekskutor bola mati dan penalti selama membela PSM Makassar. Ketika di Persija Jakarta pun, Klok hampir selalu mengambil tendangan bebas.

Punya kemampuan tendangan bebas yang akurat dan keras, ternyata dia banyak belajar dari David Beckham, legenda Manchester United hingga Real Madrid.

"David Beckham. Dari dialah saya belajar. Saya menonton videonya ratusan kali. Begitu juga dengan film Bend It Like Beckham. Saya terus memahami caranya mengeksekusi dan sampai terpikir, mungkin saya juga bisa punya versi saya sendiri: Bend It Like Klok," kata Marc Klok, dikutip dari The Flanker Id, Minggu (5/9/2021).

Tidak hanya berbekal mempelajari tendangan bebas David Beckham, ternyata Marc Klok juga mengimplementasikannya dalam latihan ekstra.

"Sekarang saya juga jadi punya ambisi untuk bisa mencetak lebih banyak gol via tendangan bebas dan tembakan jarak jauh seperti Beckham. Untuk mewujudkannya, ada serangkaian latihan tambahan yang saya siapkan," katanya.

Ia meyakini kerja keras bisa mengantarkan seseorang mencapai tujuan. Karena dia punya banyak tujuan, dia harus bekerja lebih keras.

"Jika Anda mengira bahwa tujuan saya hanya mencetak banyak gol dan punya eksekusi sepak bola lebih baik lagi, Anda salah," katanya.

Dia punya tiga tujuan saat bermain di Indonesia.