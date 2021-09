Datangkan Banyak Pemain Baru, Pasukan Jose Mourinho Tidak Targetkan Scudetto, Targetnya Ini

Rui Patricio dan Jose Mourinho. Rui Patricio menjadi pembelian perdana Mourinho di AS Roma.

TRIBUNJABAR.ID - AS Roma menjadi salah satu tim tersibuk di bursa transfer Liga Italia kali ini.

Klub ibu kota negeri piza itu sibuk mendatangkan pemain yang diinginkan pelatih Jose Mourinho dalam skema tim musim ini.

Giallorossi, julukan AS Roma, juga tak menutup pintu untuk menendang pemain yang tak diinginkan pelatih berjulukan The Special One itu.

Pemain yang datang ke Serigala Ibu Kota itu sejauh ini langsung memberikan dampak positif.

Pelatih AS Roma asal Portugal Jose Mourinho (kanan) memberikan instruksi kepada gelandang AS Roma AS Roma Henrikh Mkhitaryan (kiri) saat pertandingan sepak bola Serie A Italia antara AS Roma dan ACF Fiorentina di stadion Olimpiade di Roma, pada 22 Agustus 2021. (Alberto PIZZOLI / AFP)

Tammy Abraham, Rui Patricio, dan Eldor Shomurodov menjadi tambahan kualitas bagi tim.

Dampak yang diberikan para pemain tersebut langsung terasa dalam dua pertandingan perdana mereka di Liga Italia.

Namun, meski menuai hasil yang sangat positif di kancah domestik, para petinggi klub tak terburu-buru dalam menatap nasib tim.

Direktur Olahraga tim, Tiago Pinto, mengungkapkan target utama yang mesti diraih Mou pada musim ini.

Tiago Pinto tak memasang target I Lupi harus juara Liga Italia pada musim 2021/2022.

Para petinggi ingin melihat Lorenzo Pellegrini cs bisa mengakhiri musim di zona Liga Champions.