Liga Inggris
HT, Liverpool Berhasil Unggul Atas Burnley, Gol Salah Dianulir, Ini Link Live Streaming Babak II
Salah mencetak gol di menit 26 ke gawang Burnley. Namun golnya dianulir.
Penulis: taufik ismail | Editor: taufik ismail
Kompas.com
Mohamed Salah (kiri) merayakan gol bersama Trent Alexander-Arnold pada laga Norwich City vs Liverpool di Stadion Carrow Road, Minggu (15/8/2021) dini hari WIB. Salah mencetak gol di babak pertama kontra Burnley, tapi dibatalkan VAR.
TRIBUNJABAR.ID - Laga babak pertama Liverpool vs Burnley sudah berakhir.
Di babak pertama The Reds unggul 1-0 atas tamunya.
Gol bagi Liverpool dipersembahkan oleh pemain asal Portugal Diogo Jota.
Tuan rumah sebenarnya sempat mencetak gol kedua.
Namun VAR membatalkan gol tersebut.
Liverpool mencetak gol di mentit 18.
Kala itu Diogo Jota sukses mengonversi umpan dari bek kiri asal Yunani Kostas Tsimikas.
Liverpool kemudian kembali menjebol gawang Burnley di menit 26 melalui aksi Mohamed Salah.
Namun gol ini dianulir karena Salah sudah dalam posisi offside.
Laman Livescore mencatat jika Liverpool dominan di babak pertama.
Sumber: Tribun Jabar
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