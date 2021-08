PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT UNIVERSITAS BHAKTI KENCANA

Bersama Lewati Gelombang Kedua, Satukan Langkah Satukan Hati

Mengarungi Pandemi

COVID-19 NO, SEHAT YES

EDUKASI TENTANG FAKTA DAN HOAX EFEX SAMPING

VAKSIN COVID-19

TRIBUNJABAR.ID Dunia sedang dihadapi oleh permasalahan kesehatan pandemi Covid-19, dalam menghadapi masa pandemi ini, semua kalangan berlomba-omba untuk mencari solusi terbaik mengatasi masalah ini. Salah satu cara yang dilakukan yaitu melakukan pencegahan dengan vaksinasi Covid-19.

Namun, dalam pelaksanaanya, banyak kalangan masyarakat yang pro dan kontra terhadap program vaksinasi tersebut. Masyarakat yang pro langsung mengikuti dan mendaftarkan diri untuk vaksin. Namun tidak sedikit pula yang kontra karena terpengaruh oleh hoax yang tersebar diberbagai media.

Menurut data yang telah dikumpulkan oleh Kelompok KKN 26 bahwa di SMAN 1 Cipatujah sebanyak 17 persen saja masyarakat sekolah yang sudah divaksin dan sisanya termasuk siswa dan siswi SMA tersebut belum sama sekali divaksin dengan alasan adanya efek samping dari pemberian vaksin covid-19 yang bisa menyebabkan seseorang meninggal dunia, badan menjadi lemas, kemudian ada pula yang menyebutkan setelah divaksin seseorang akan menjadi sakit dan ada juga yang mengatakan bahwa melakukan vaksin atau tidak tetap saja akan terserang Covid-19 tidak ada bedanya.

Dengan beberapa alasan tersebut, Kami mahasiswa KKN kelompok 26 melakukan pengabdian masyarakat dengan tema besar Bersama Lewati Gelombang Kedua, Satukan Langkah Satukan Hati Mengarungi Pandemi dan tagline Covi-19, No! Sehat, Yes! Melakukan edukasi melalui webinar dengan judul “EDUKASI TENTANG FAKTA DAN HOAX EFEK SAMPING VAKSIN COVID-19” yang mana sasaran dari kegiatan webinar ini yaitu siswa siswi SMA Negeri 1 Cipatujah, kegiatan webinar diketuai oleh Rifaldi Luqman Pratama dan dianggotai oleh Irna Nursantika Irianti, Nopia Sopianti, Ramdhani Dwi Lestari, Via yulianengsih, Marcella, Muhamad Tohir, Sylvia Dewi Febriani, Ginathia Nugraha, Fanny Elsa Ferisa, Patiatus Saadah, Yeyet Sugiarti, Neng Deti Ratnasari, Asep Fahmi Hidayat, Muhammad Ghilman Fathul Jabar, Mulyani Alrum Sari, Syifa Aghnia Fauziyah, Ringgi Regilda, Tessa Ramdani, Ismi tazkiyah. Dan dibimbing oleh ibu Iceu Mulyati, S. ST., M. Keb, ibu Nita Selfiana, M. Si., Apt dan bapak Sumbara, S. Kep., Ners., M. Kep selaku dosen pembimbing KKN kelompok 26.

Pada tanggal 11 Agustus 2021, kami melakukan webinar dengan media aplikasi zoom yang diikuti oleh 100 lebih peserta, bersama narasumber yang luar biasa yaitu Ibu Dr. Apt. Marita Kaniawati, M Si dengan pembahasan edukasi terhadap masyarakat khususnya remaja mengenai cara mendapatkan informasi akurat di media terhadap program vaksinasi Covid-19.

Alhamdulilah semua acara berjalan lancar dan semua peserta turut aktif dalam kegiatan ini dan kami pun mengapresiasi nya, selain mendapatkan sertifikat kami juga memberikan doorprise bagi siswa/siswi yang aktif bertanya pada sesi penaympaian materi dan tanya jawab bersama narasumber.

Semoga dengan dilakukannya webinar edukasi ini masyarakat khususnya siswa dan siswi SMAN I Cipatujah dapat memilah dan memilih mana berita yang benar adanya dan mana berita yang hoax di berbagai media, jangan panic dan cermati dahulu sebelum menyebarkannya.