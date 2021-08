Kopi Kenangan Rayakan Harmanas dengan Luncurkan Menu Baru dan Berbagi dengan Nakes

TRIBUNJABAR.ID, JAKARTA - Peritel minuman lokal non-franchise terbesar di Indonesia, Kopi Kenangan akan merayakan hari jadinya yang keempat, 22 Agustus mendatang.

Hari jadi atau mereka menyebutnya Hari Mantan Nasional (Harmanas) dirayakan dengan meluncurkan menu baru yakni Sultan Boba.

Dalam keterangan tertulisnya, boba merupakan salah satu topping favorit di Kopi Kenangan.

Diberi nama Sultan Boba karena tekstur boba emas yang lebih chewy serta memiliki penampilan kuning keemasan menarik.

Untuk mendukung peluncuran topping baru ini, Kopi Kenangan juga menggandeng Hotman Paris sebagai Brand Ambassador Sultan Boba.

Diluncurkan dalam 4 varian; Susu Sultan Boba Gula Aren, Kenangan Milk Tea with Sultan Boba, Milk Tea Shades of Earl Grey with Sultan Boba serta Hazelnut Choco Milk Tea with Sultan Boba, Sultan Boba bisa didapati di Pulau Jawa pada 2 Agustus 2021 dan di gerai Kopi Kenangan di seluruh Indonesia pada 16 Agustus 2021.

Selain meluncurkan menu baru, Kopi Kenangan juga menghadirkan beragam promo menarik serta berbagi untuk tenaga kesehatan.

Untuk tenaga kesehatan dan relawan yang telah mendukung program vaksinasi pemerintah, Kopi Kenangan menjalankan program berbagi minuman di pusat vaksinasi yang telah dijalankan sejak Juli dan akan terus berlangsung hingga pertengahan September mendatang.

Secara keseluruhan, Kopi Kenangan akan membagikan 7004 gelas minuman di 20 titik sentra vaksinasi di Jabodetabek dan Bandung.(*)