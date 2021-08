5 Youtuber Indonesia Dengan Penghasilan Ratusan Juta Hingga Miliaran

TRIBUNJABAR.ID,BANDUNG- Artis hingga presenter saat ini banyak beralih profesi jadi Youtuber dengan membuat konven video.

Selain ada penghasilan sebagai artis dan presenter, mereka juga mendapat penghasilan sampingan.

Penghasilan sampingan yang mereka dapatkan salah satunya dari Youtube dengan membuat konten-konten video yang menghibur, terkadang konven podcast.

Lantas berapa sih penghasilan artis hingga presenter ini dari konten video yang mereka unggah di Yotube, yang pasti tidak sedikit.

Rata-rata penghasilan yang mereka dapat mencapai tiga digit di angka ratusan juta ada juga yang sampai miliar. Seperti halnya Deddy Corbuzier.

Mengacu data Social Blade, Sabtu (31/7), Deddy Corbuzier menjadi youtuber Indonesia dengan perkiraan penghasilan tertinggi, yakni di rentang US$ 28.200 - US$ 451.100. Jumlah itu setara Rp 408,90 juta - Rp 6,54 miliar (kurs Rp 14.500 per dollar AS).

Capaian yang diraih Deddy Corbuzier itu dikabarkan menyalip penghasilan Raffi Ahmad yang sebelumnya sempat disebut sebagai Youtube terkaya di Indonesia.

Lewat akun Rans Entertainment, kini Raffi Ahmad menduduki posisi kedua youtuber Indonesia paling kaya dengan estimasi penghasilan bulanan US$ 23.400 - US$ 374.600 setara Rp 339,30 juta hingga Rp 5,43 miliar.

Biar lebih jelas, ini daftar 5 Youtuber di Indonesia dengan penghasilan tinggi.

1. Deddy Corbuzier