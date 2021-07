Keandalan Alat yang Diserahkan BIN Jabar ke RSUD Kelas B Ciereng Subang, Baru 2 Daerah yang Punya

Laporan Kontributor Tribun Jabar Subang, Irvan Maulana

TIBUNJABAR.ID, SUBANG - Badan Intelijen Negara (BIN) Provinsi Jawa Barat dan PT Nusantara Bina Diagnostik menyerahkan bantuan alat pendeteksi Covid-19 untuk instalasi laboratorium RSUD Kelas B Ciereng Kabupaten Subang, Kamis (29/7/2021).

Bantuan yang diberikan tersebut berupa unit real time PCR analyzer radio 96, fully automated extraction machine radi prep plus, reagent PCR radi Covid-19 detection kit, dan reagent extractor Covid-19 radi prep plus swab and stool DNA kit.

Kepala BIN Provinsi Jawa Barat, Brigjen TNI Deddy Agus Purwanto, mengatakan, bantuan alat tersebut merupakan fasilitas hasil kerja sama BIN dengan berbagai perusahaan alat medis.

"Ini merupakan upaya kami (BIN) untuk turut serta mengatasi pandemi," ujar Brigjen Agus kepada awak media seusai penyerahan alat bantu pendeteksi Covid-19 di RSUD Ciereng Kabupaten Subang, Kamis (29/7/2021).

Kepala BIN juga mengungkap, saat ini baru dua kabupaten/kota di Jawa Barat yang dapat bantuan alat medis tersebut.

"Di Subang sama Kota Tasikmalaya. Tapi mudah-mudahan kabupaten/kota lain bisa segera mendapatkan alat medis ini," kata dia.

Fungsi alat tersebut untuk melakukan 3 T (testing, tracing, dan treatment).

Pada tahap testing dan tracing, sebelumnya membutuhkan waktu antara tiga hari sampai dua pekan, bahkan sampai tidak diketahui hasilnya.

Sehingga menjadi kendala dan masalah dalam penanganan Covid-19.

Baca juga: Muncul Varian Virus Corona Delta Plus di Indonesia, Penyebarannya Lebih Cepat dari Delta?