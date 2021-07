Pria Garut Dipanggil Polisi soal Baliho Promosi Ramen 'Buy 1 Get 1 Kecuali Presiden', Ini Maksudnya

TRIBUNJABAR.ID, GARUT - Pemilik kedai mie ramen di Kabupaten Garut dipanggil polisi setelah sebelumnya membuat baliho promosi di kedai miliknya.

Di baliho itu, secara umum berisi promosi kedai ramen. Namun oleh pemiliknya, ditambahi tulisan 'buy 1 get 1 ramen kecuali presiden". Di baliho juga memuat gampar Presiden RI Joko Widodo.

"Ya sempat diperiksa, tapi mereka mengerti saat kami beri tahu maksud dari pembuatan baliho itu," ujar Rizka, pemilik kedai ramen saat dihubungi Tribun Jabar, Selasa (27/7/2021).

Rizka mengatakan bahwa baliho tersebut murni sebagai promosi untuk menggaet pengunjung di masa PPKM Level 4, bukan baliho penolakan terhadap eksistensi presiden.

"Konteksnya itu kenapa kecuali presiden, karena kalau presiden datang ke tempat ini, masa iya mau buy one get one, ya pasti kita kasih gratis masa iya harus beli," ungkapnya.

Belakangan, baliho miliknya itu viral. Ada netizen yang menganggapnya biasa, ada juga netizen yang menganggap baliho itu tidak pantas.

Ia meminta maaf kepada masyarakat Garut atas viralnya baliho tersebut dan meminta agar masyarakat jangan mudah terprovokasi oleh pihak-pihak tertentu yang menunggangi viralnya baliho tersebut.

"Saya murni pengusaha, saya pun taat pada aturan pemerintah, mohon maaf baliho kemarin itu sempat meresahkan," kata Rizka.

Tidak lama setelah baliho tersebut dipasang, Rizka pun dengan sukarela menurunkannya kembali setelah Satgas Covid-19 mendatangi kedainya.

"Kami sore kemarin menurunkan dengan suka rela tanpa ada paksaan," ucapnya.