Jadwal Olimpiade Tokyo 2020, Hasil dan Klasemen Sepak Bola, Prancis Beradu Nasib dengan Meksiko

Cabang olahraga sepak bola Olimpiade Tokyo 2020 bakal menggelar pertandingan pamungkas fase grup, Rabu (28/7/2021).

Sejumlah negara harus mempertaruhkan nasibnya di laga tersebut karena tampil kurang memuaskan di dua hasil sebelumnya.

Seperti Grup A, Prancis bersaing dengan Meksiko untuk menemani tuan rumah Jepang yang sudah dipastikan lolos ke Perempat Final.

Kemudian untuk Grup B, semua tim masih memiliki asa lolos ke perempat final karena Korea Selatan, Honduras, Selandia Baru dan Rumania kompak mengoleksi 3 poin.

Beralih ke Grup C, ada tiga negara yang saling sikut mencari tiket perempat final, seperti Spanyol, Australia, dan Argentina.

Grup D merupakan yang terakhir ada 3 tim juga yang berpotensi yakni Brasil, Pantai Gading hingga Jerman.

Jadwal Pekan Fase Grup Sepak Bola Olimpiade Tokyo

Rabu, 28 Juli 2021

Arab Saudi vs Brasil, Pukul 15.00 WIB

Jerman vs Pantai Gading, Pukul 15.00 WIB

Rumania vs Selandia Baru, Pukul 15.30 WIB

Korea Selatan vs Honduras, Pukul 15.30 WIB

Spanyol vs Argentina, Pukul 18.00 WIB

Australia vs Mesir, Pukul 18.00 WIB

Prancis vs Jepang, Pukul 18.30 WIB

Afrika Selatan vs Meksiko, Pukul 18.30 WIB

Hasil dan Klasemen