Rizki DA dan Nadya Mustika Beneran Rujuk, Iis Dahlia Terharu: Alhamdulillah Mulai dari Awal Lagi

TRIBUNJABAR.ID - Iis Dahlia memberikan reaksi setelah Rizki DA dan Nadya Mustika Rahayu menunjukkan kemesraan di media sosial.

Iis Dahlia turut bahagia melihat foto mesra Rizki dengan Nadya di Instagram.

Rizki DA memang mengunggah potret kemesraan bersama sang sang istri lewat Instagram pada 24 Juli 2021.

Baca juga: Anak Rizki DA Digendong Iis Dahlia, Nadya Mustika Bahagia, Pertanda Baik untuk Rumah Tangga Mereka?

Sang anak, Baihaqqi Syaki Ramadhan pun turut ada dalam foto tersebut.

Terlihat keharmonisan keluarga kecil itu kembali menyatu setelah sebelumnya sempat ada keretakan dalam rumah tangganya.

Kemesraan Nadya dengan suami pun langsung dikomentari Iis Dahlia.

Artis top ini terlihat menuliskan kata-kata bersyukur pada kolom komentar postingan Rizki DA.

"Alhamdulillah mulai dari awal lagi bismillah bahagia selamanya Amin YRA. So happy for you guys," tulis Iis Dahlia.

Pedangdut senior ini memang dekat dengan Rizki dan Nadya. Ia bahkan menjadi saksi dalam masalah rumah tangga di antara mereka.

Kepada Iis lah, Rizki DA secara jujur menyatakan sudah menyatakan talak pada istrinya.