Lengkap! Kumpulan Ucapan Selamat Idul Adha 2021 dalam Bahasa Sunda, Inggris, dan Indonesia,

TRIBUNJABAR.ID - Mau berkirim ucapan selamat Idul Adha ke orang-orang terdekat? Anda bisa mengirimkan ucapan dalam Bahasa Indonesia, Bahasa Sunda, bahkan Bahasa Inggris.

Seperti diketahui, peringatan Idul Adha 2021 masih berada dalam situasi pandemi. Alhasil, masyarakat Indonesia tak bisa bertemu dengan banyak orang secara langsung untuk memperingatinya.

Kendati begitu, Anda masih bisa memperingati Idul Adha lewat cara lain. Satu di antaranya adalah dengan mengirimkan ucapan.

Anda bisa mengirimkan ucapan ini melalui aplikasi chat ke keluarga di rumah atau ke teman yang sedang berjauhan. Atau, Anda juga dapat membagikannya di media sosial.

Dihimpun TribunJabar.id dari laman wishesmsg.com, Caption Kata, dan sumber lainnya, berikut adalah kumpulan ucapannya:

Ucapan Idul Adha dalam Bahasa Inggris

1. May your faith and love for Allah be rewarded with peace, happiness, and successes for today and always. Wishing you a joyful Eid ul Adha Mubarak!

Semoga iman dan cinta Anda kepada Allah dibalas dengan kedamaian, kebahagiaan, dan kesuksesan untuk hari ini dan selamanya. Saya mengucapkan Selamat Idul Adha.

2. Happy Eid Ul Adha! May your heart lighten up with the observance of this holy day!

Selamat Idul Adha! Semoga hati Anda menjadi tenang dengan perayaan hari suci ini!

