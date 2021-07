Deretan Ucapan Selamat Idul Adha 2021 Penuh Makna Dalam Bahasa Inggris, Lengkap dengan Terjemahannya

TRIBUNJABAR.ID - Saat Hari Raya Idul Adha 2021 tiba, Anda bisa membagikan ucapan selamat Idul Adha ke orang-orang terdekat.

Selain ke orang terdekat, ucapan ini juga bisa dikirimkan melalui media sosial.

Tak hanya ucapan dalam Bahasa Indonesia, Anda juga dapat membagikan ucapan dalam Bahasa Inggris agar berbeda.

Jika Anda berencana membagikan ucapan itu, tak perlu khawatir. Pasalnya, dalam tulisan ini telah dirangkum kumpulan ucapan selamat Idul Adha yang penuh makna dalam Bahasa Inggris, lengkap dengan terjemahannya:

1. May Allah grant you and your family peaceful and prosperous life. May the blessings of Allah never leave your side. Wishing you a heartiest Eid ul Adha Mubarak!

Semoga Allah memberi Anda dan keluarga kehidupan yang damai dan sejahtera. Semoga berkah Allah tidak pernah meninggalkan sisi Anda. Saya mengucapkan selamat Idul Adha dengan sepenuh hati!

2. Dear friend, Eid Ul Adha Mubarak to you all! May Allah grace you and your family with His heavenly blessings and reward you abundantly for your Holy sacrifice!

Temanku, selamat Idul Adha untukmu! Semoga Allah memberkati Anda dan keluarga dengan berkah surgawi-Nya dan memberi Anda imbalan yang berlimpah atas pengorbanan suci!

3. Happy Eid Ul Adha! May your heart lighten up with the observance of this holy day!

Selamat Idul Adha! Semoga hati Anda menjadi tenang dengan perayaan hari suci ini!