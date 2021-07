Chord Gitar dan Lirik Lagu Pas Band Aing Pendukung Persib

PAS Band is back. Mereka merilis lagu Sesungguhnya setelah vakum 12 tahun.

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Warga Bandung mungkin sudah tidak asing lagi dengan kelompok musik Pas Band yang sudah malang melintang di dunia musik Bandung sejak 1990'an akhir.

Pas Band, yang beranggotakan Yukie, Trisno, Bengbeng, Sandy, Richard Mutter ini merupakan band asli putra daerah Kota Kembang.

Karena kecintaanya terhadap Persib Bandung, Pas Band membuat lagu tentang Persib dengan berjudul Aing Pendukung Persib.

Saat ini, Persib Bandung dan peserta Liga 1 lainnya masih menunggu kepastian digelarnya Liga 1 setelah sebelumnya, akan digelar 10 Juli 2021, ditunda karena berbarengan dengan pandemi Covid-19. Rencananya, Liga 1 akan digelar pada pertengahan Agustus 2021.

Lagu yang ditulis oleh Bambang Sutrisno ini masuk ke dalam album PAS 2.0 yang dirilis pada tahun 2003. Di awal lagu, terdengar penuh semangat karena ada teriakan semangat.

Berikut adalah lirik lagu dan chord gitar Aing Pendukung Persib dari Pas Band.

C G C G C G

asup . . . asup . . . asup . . . asup . . . asup . . . asup

C G C G C G