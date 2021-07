Postingan Terakhir Nia Ramadhani, Beri Dukungan untuk Kakak Ipar: I dont know what is happening

TRIBUNJABAR.ID - Nama Nia Ramadhani dan Ardi Bakrie terseret adanya berita penangkapan artis atau publik figur terkait narkoba.

Dikutip dari Instagram @jktnewss, publik figur berinisial NR dan AB diduga ditangkap Polres Metro Jakarta Pusat terkait narkoba, Rabu (7/7/2021) malam.

Dari postingan Instagram yang mengabarkan berita itu, tak sedikit membuat warganet ramai menyeret nama Nia Ramadhani dan Ardi Bakrie.

Sementara itu, diketahui dari jejak digitalnya, Nia masih terlihat aktif di media sosialnya.

Baca juga: Viral di TikTok, Pria Tampan ini Disebut Saingan Rizky Billar, Fans Berat Lesti Mengidamkan Bertemu

Beberapa jam sebelum dikabarkan penangkapan artis NR dan AB, Nia membagikan momen kebersamaannya dengan sang anak di Insta Story.

Adapun ada postingan terakhirnya, Nia Ramadhani sempat mengunggah dokumentasi bersama kakak Iparnya.

Pada postingan terakhirnya Nia memberikan dukungan untuk kakak ipar, Anindya Bakrie, pada 5 hari lalu.

Nia menyampaikan kalimat manis memberi dukungan untuk sang kakak ipar yang telah diamanahkan menjabat sebagai Ketua Dewan Pertimbangan Kadin Indonesia.

Hey, Kakakkuu… @anindyabakrie

I dont know what is happening..