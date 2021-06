Tinggalkan Persija dan Gabung Persib, Marc Klok Langsung Pamer Julukan Baru, Bobotoh Pasti Setuju

Laporan Kontributor Tribunjabar.id, Fakhri Fadlurrohman

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Berita bergabungnya Marc Klok ke Persib Bandung semenjak kepergiannya dari Persija Jakarta disambut hangat oleh bobotoh.

Beragam respons dari bobotoh yang menyambut kedatangan penyandang pemain terbaik di Piala Menpora 2021 ini cukup beragam.

Ada yang menbuat story Instagram dengan macam doa terbaik hingga membanjiri kolom komentar Instagram Persib.

Salah satu bentuk apresiasi bergabungnya Marc Klok menuju Persib Bandung dengan memberikan sematan baru ke pria berkebangsaan Belanda ini.

Bahkan, Marc Klok sendiri sudah memberi julukan dirinya adalah Maung Klok.

Nama Maung Klok ini di resmikan oleh Marc Klok ketika mengunggah postingan terbarunya dengan tagar #MaungKlok.

Dari postingan terbaru ini berbagai komentar bergelimang di kolom komentat Marc Klok.

Mulai dari bobotoh hingga para ateit sepak bola nasional dan internasional.

"Yes bro, all the best" ujar Aaron Evans, pemain PSS Sleman pada Rabu (30/06/2021).