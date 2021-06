RESMI! Marc Klok Bergabung dengan Persib Bandung, Berkat 'Belanda Connection'

TRIBUNJABAR.ID - Setelah pergi dari Persija Jakarta, pemain naturalisasi Marc Klok berhari-hari diisukan akan bergabung dengan Persib Bandung.

Namun, selama beberapa hari ini kabar itu masih hanya sebatas rumor.

Kini dikabarkan Marc Klok memutuskan benar-benar bergabung dengan Persib Bandung.

Kepastian tersebut terungkap setelah diumumkan di akun Instagram Persib Bandung, pada Rabu (30/6/2021).

“It’s Official. The Search is Over,” tulis keterangan di akun Persib Bandung.

Bergabungnya Marc Klok ke Persib Bandung memang sudah ramai diperbincangkan dalam beberapa hari terakhir.

Tak hanya itu, Marc Klok memang mempunyai kedekatan tersendiri dengan pelatih Persib Bandung, Robert Alberts.

Di Persib Bandung saat ini memang kental aroma Belanda.

Gelandang Persija Jakarta, Marc Klok, sedang menjalani latihan di Lapangan Sutasoma, Halim, Jakarta Timur (11/3/2020) (MUHAMMAD ALIF AZIZ MARDIANSYAH/BOLASPORT.COM)

Selain Robert Rene Alberts, di tim Persib setidaknya ada tiga pemain lainnya yang mempunyai darah Belanda.

Ketiga pemain itu adalah Geoffrey Castillion, Nick Kuipers, dan Ezra Walian (naturalisasi).