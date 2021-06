Perjalanan Karier Marc Klok, Pemain Baru Persib Bandung yang Pernah Menimba Ilmu di FC Utrecht

TRIBUNJABAR.ID - Kebersamaan antara Persija Jakarta dan Marc Klok resmi berakhir pada Rabu, 23 Juni 2021.

Tim Macan Kemayoran mengumumkan bahwa mereka melepas gelandang naturalisasi berusia 28 tahun tersebut.

"Persija dan Klok resmi bersepakat untuk mengakhiri kontrak kerja sama profesional. Oleh karena itu, Klok tidak lagi menjadi bagian dari tim Persija per hari ini," kata Presiden Persija Jakarta, Mohamad Prapanca.

Melalui sebuah unggahan di akun Instagram pribadinya, Klok menyampaikan bahwa ia sangat berat untuk meninggalkan klub asal Ibu Kota tersebut.

"Satu setengah tahun ini adalah salah satu momen yang sulit dilupakan dalam hidup saya. Kita berkeringat, berjuang, dan meraih kemenangan bersama di turnamen terakhir," tulis Klok.

Baca juga: RESMI! Marc Klok Bergabung dengan Persib Bandung, Berkat Belanda Connection

"Namun, harinya telah tiba. Hari yang sangat berat bagi saya. Kita harus berpisah dan saya sekarang harus memulai tahap baru dalam karier profesional saya," imbuh pemain yang membantu Persija menjuarai Piala Menpora 2021 tersebut.

Setelah pergi dari Persija Jakarta, Marc Klok berhari-hari diisukan akan bergabung dengan Persib Bandung.

Namun, selama beberapa hari ini kabar itu masih hanya sebatas rumor.

Kini dikabarkan Marc Klok memutuskan benar-benar bergabung dengan Persib Bandung.

Kepastian tersebut terungkap setelah diumumkan di akun Instagram Persib Bandung, pada Rabu (30/6/2021).

“It’s Official. The Search is Over,” tulis keterangan di akun Persib Bandung.

Perjalanan Karier Marc Klok