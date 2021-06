Hasil Euro 2020, Metteo Pessina Ngiler Jadi Man of The Match, Malah Federico Chiesa yang Terpilih

Gelandang Italia Federico Chiesa bereaksi setelah kehilangan peluang saat laga Grup A Euro 2020 antara Italia vs Wales di Stadion Olimpiade di Roma pada 20 Juni 2021. Matteo Pessina sempat cemburu Federico Chiesa yang meraih gelar MOTM.

Metteo Pessina ngiler jadi Man of The Match dalam laga melawan Wales dalam laga lanjutan Euro 2020, Minggu (20/6/2020).

Meski mencetak gol pada laga itu, Metteo Pessina gagal menjadi Man of The. Rekannya Federico Chiesa justru yang terpilih.

Berlangsung di Stadion Olimpico, gol tunggal yang dilesakkan oleh Matteo Pessina sudah cukup untuk membawa Italia melangkah ke babak 16 besar Euro 2020 dengan status juara grup A, Senin (21/6/2021) dini hari WIB.

Italia menutup matchday ketiga Grup A Euro 22020 dengan kemenangan, dan membuat tim besutan Roberto Mancini ini mengemas poin sempurna, sembilan.

Artinya, Gli Azzurri tak pernah terkalahkan sepanjang fase grup A Euro 2020.

Namun uniknya, bukan Matteo Pessina yang menyandang gelar Man Of The Match (MOTM) pada laga Italia vs Wales.

Pemain yang mendapatkan gelar tersebut justru Federico Chiesa.

Winger kiri Italia ini memang tampil moncer dalam upayanya menjebol pertahanan Wales.

Kecepatan yang dimiliki putra dari Enrico Chiesa tersebut sukses membuat lini pertahanan The Dragons kalang kabut.

Meski tak menyumbangkan assist dan gol, kontribusi eks pemain Fiorentina ini sangatlah masif.

Namun pada biasanya, pemain yang mendapatkan gelar MOTM adalah pemain yang mampu menciptkan gol ataupun assist bagi kemenangan timnya.