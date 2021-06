CATAT, Ini Jadwal Buka Poliklinik di RSUD Dr Slamet Garut, Batasi Kunjungan Pasien Mulai Besok

Laporan Kontributor Tribunjabar.id Garut, Sidqi Al Ghifari

TRIBUNJABAR.ID, GARUT - Rumah Sakit Umum Dr Slamet Garut membatasi kunjungan pasien berobat jalan mulai besok, Senin (21/6/2021). Pembatasan tersebut diberlakukan hingga batas waktu yang belum ditentukan.

Pembatasan itu berlaku di semua 19 unit poliklinik seperti klinik penyakit dalam, gigi, dan THT.

Kepala Bidang Pelayanan Medis RSUD dr Slamet Garut, Zaini Abdillah, mengatakan, pembatasan tersebut dalam upaya menekan angka penyebaran Covid-19 yang saat ini mengganas di Kabupaten Garut.

"Ada 19 Klinik yang sementara kita batasi penerimaan kunjungannya. Rata-rata 25 orang per klinik. Juga dibatasi harinya, ada yang buka dua hari per minggu, ada yang tiga hari per minggu," ucap Zaini Abdillah saat diwawancarai TribunJabar.id, Minggu (20/6/2021).

Zaini menjelaskan, pihaknya akan melihat perkembangan penyebaran Covid-19 di Kabupaten Garut, sebelum mengakhiri pembatasan kunjungan.

Satu unit pemeriksaan electroencephalography (EEG) bahkan ditutup sementara waktu karena keterbatasan petugas akibat ada yang terkonfirmasi positif Covid-19.

"Pertimbangannya karena EEG ini tidak termasuk kategori emergency maka sementara kami tutup. Tetapi bagi warga yang sudah mempunyai jadwal tetap dari hari-hari sebelumnya tetap bisa melakukan EEG," ucapnya.

Pendaftaran berobat atau pun berobat jalan di RSUD dr Slamet Garut dibuka mulai pukul 06.30 WIB.

Berikut adalah Jadwal dan pembatasan jumlah kunjungan di RSUD dr Slamet Garut per Senin (21/6/2021).