Gary Iskak Terlihat Kurus, Dikabarkan Sakit Kanker, Istri Ungkap Kondisinya Kini dan Beri Dukungan

TRIBUNJABAR.ID - Pemain sinetron dan film Gary Iskak dikabarkan tengah sakit kanker hati dan sedang menjalani perawatan.

Kanker hati atau sirosis adalah kondisi organ hati yang rusak akibat terbentuknya jaringan parut yang bersifat permanen.

Foto terakhir yang dibagikan Gary Iskak melalui Instagramnya memperlihatkan badannya yang semakin kurus.

Gary memfoto bayangan dirinya yang memakai kasu hitam di cermin.

Aktor tersebut dikabarkan masuk rumah sakit pada 17 Juni 2021.

Baca juga: 13 Makanan Ini Bisa Mencegah Kanker, Baik untuk Dikonsumsi

Istri Gary, Richa Novisha mengabarkan kondisi suaminya sudah lebih baik.

Kendati demikian, Richa tidak menjelaskan penyakit yang sedang diderita suami.

Saat ini Gary Iskak sedang menjalani perawatan di salah satu rumah sakit di Jakarta.

Kesehatan pemain Jatuh Cinta Lagi itu sudah lebih baik dari sebelumnya.

"He is getting better (Gary Iskak semakin baik)," tulis Richa Novisha, istri Gary Iskak, di akun media sosialnya, Sabtu (19/6/2021).