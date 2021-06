Deretan Doa dan Zikir yang Dibacakan setelah Salat Duha, Doa Mustajab Dimudahkan Urusan dan Rezeki

TRIBUNJABAR.ID - Sebelum beraktivitas, kaum muslim dianjurkan mengawali hari dengan memanjatkan doa.

Termasuk di antaranya memanjatkan doa setelah melaksanakan salat sunah yang dianjurkan Rasulullah SAW, yakni salat Duha.

Waktu pelaksanaan salat Duha dimulai dari matahari terbit hingga datangnya waktu dhuhur.

Waktu salat Duha adalah waktu yang istimewa karena mustajab untuk berdoa.

Bagi yang melaksanakannya Allah SWT memberikan kemudahan jalan termasuk memperoleh rezeki.

Untuk itu setelah salat Duha Anda harus memanjatkan doa mustajab kepada Allah SWT.

Berikut ini doa mustajab yang dibacakan setelah salat Duha lengkap dengan terjemahan dan latin

اللَّهُمَّ إنَّ الضُّحَى ضَحَاؤُك وَالْبَهَا بَهَاؤُك وَالْجَمَالُ جَمَالُك وَالْقُوَّةُ قُوَّتُك وَالْقُدْرَةُ قُدْرَتُك وَالْعِصْمَةُ عِصْمَتُك اللَّهُمَّ إنْ كَانَ رِزْقِي فِي السَّمَاءِ فَأَنْزِلْهُ وَإِنْ كَانَ فِي الْأَرْضِ فَأَخْرِجْهُ وَإِنْ كَانَ مُعْسِرًا فَيَسِّرْهُ وَإِنْ كَانَ حَرَامًا فَطَهِّرْهُ وَإِنْ كَانَ بَعِيدًا فَقَرِّبْهُ بِحَقِّ ضَحَائِكَ وَبِهَائِك وَجَمَالِك وَقُوَّتِك وَقُدْرَتِك آتِنِي مَا آتَيْت عِبَادَك الصَّالِحِينَ

"Allahumma innad-duhaa’a duhaa’uka wal bahaa’a bahaa’auka wal-jamaala jamaaluka wal-quwwata quwwatuka wal-qudrota qudratuka wal-‘ismata ‘ismatuka."

"Allaahumma in kaana rizqii fis-samaa’i fa anzilhu, wa in kaana fil-ardi fa akhrijhu, wa in kaana mu’assiran fa yassirhu, wa in kaana haraaman fa tahhirhu wa in kaana ba’iidan fa qarribhu bi haqqi duhaa’ika wa bahaa’ika wa jamaalika wa quwwatika wa qudratika, aatinii maa aataita ‘ibaadakash-shalihiin."