Tak Lagi Perankan Zahra di Indosiar, Lea Ciarachel Pamit, Tulis Ucapan Menyentuh Buat Rekan dan Fans

TRIBUNJABAR.ID - Lea Ciarachel, aktris yang sebelumnya memerankan tokoh Zahra di sinetron Suara Hati Istri Indosiar mengucapkan salam perpisahan untuk para penggemar dan rekan-rekannya.

Seperti diketahui, sebelumnya sinetron Zahra berpolemik.

Sinetron itu banyak dikritik lantaran menggunakan pemeran artis berusia 15 tahun, yaitu Lea Ciarachel untuk memerankan istri ketiga.

Kini, pemeran Zahra diganti, dari Lea menjadi Hanna Kirana.

Lea pun mengucapkan salam perpisahan melalui postingan di akun Instagram-nya.

Ia mengucapkan kalimat menyentuh, ia berterima kasih kepada para pemeran lain dari sinetron tersebut.

"Thankyou for being a part of my first journey and thankyou for all the lesson. May God Bless You All! There’s no better teacher than experience!

(Terima kasih telah menjadi bagian dari perjalanan pertamaku dan terima kasih untuk semua pelajarannya. Semoga Tuhan memberkati kalian semua! Tidak ada guru yang lebih baik daripada pengalaman!)" tulis @ciarachelfx.

Tak ketinggalan, ia pun mengingatkan agar penggemarnya tetap menonton Zahra.

Pasalnya, akan ada wajah baru di sinetron tersebut.