Hari Raya Waisak 2021, Ini 10 Kutipan atau Kata-kata Bijak Buddha, Bagikan ke Orang-orang Terkasih

Bagi umat Buddha, Waisak merupakan perayaan paling penting.

Waisak menandakan pencerahan, atau ketika Buddha menemukan makna hidup.

Tak hanya itu, Hari Raya Waisak juga merupakan waktu untuk merefleksikan ajaran Budha, dan merefleksikan apa arti menjadi seorang umat Buddha.

Nah, pada momen Waisak ini, Anda juga bisa membaca ulang kutipan-kutipan dari Sang Buddha.

Ada 10 kutipan Buddha yang dapat Anda baca. Berikut kutipannya, dihimpun TribunJabar.id dari metro.co.uk:

1) There are only two mistakes one can make along the road to truth; not going all the way, and not starting.

(Hanya ada dua kesalahan yang bisa dilakukan seseorang di sepanjang jalan menuju kebenaran; tidak berjalan sepenuhnya, dan tidak memulai.)

2) You will not be punished for your anger, you will be punished by your anger.

(Anda tidak akan dihukum karena kemarahan Anda, Anda akan dihukum oleh kemarahan Anda.)