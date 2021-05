Ungkapan Kesedihan Ridho DA Saat Ayahnya Meninggal, Minta Maaf karena Belum Bisa Membahagiakan

TRIBUNJABAR.ID - Penyanyi dangdut Ridho DA dan Rizki DA tengah berduka. Ayah mereka berdua meninggal dunia pada Jumat (21/5/2021).

Kini, melalui postingan di akun Instagram-nya, Ridho mengungkapkan kesedihannya atas kepergian ayahanda tercintanya.

Dalam postingannya tersebut, Ridho mengunggah foto saat ayahnya masih hidup.

Di foto itu, Ridho terlihat merangkul ayahnya.

Mereka berdua kompak mengenakan kacamata hitam.

Di kolom caption unggahan tersebut, Ridho menuliskan ungkapan hatinya.

"Papa sayang, yang tenang yah pa di sana.

"Ido sayang papa, Insya Allah kita kumpul lagi di Surganya Allah yah pa.

"Miss you so much pah, maaf pah belum bisa bahagiain papa dengan maksimal di dunia ini.

"Mohon doanya yah fams, mudah-mudahan papa Iki Iod khusnul khotimah.