Alvin Faiz dan Larissa Chou Masih Romantis Bulan Lalu, Beri Hadiah Bunga, Kenapa Kini Ingin Cerai?

TRIBUNJABAR.ID - Ada bukti yang mana Muhammad Alvin Faiz dan istrinya, Larissa Chou masih terlihat romantis sebulan sebelum ada gugatan cerai.

Momen romantis Alvin dan Larissa ini terlihat dalam postingan putra mendiang Ustaz Arifin Ilham di Instagram.

Pada 23 April 2020, Alvin Faiz mengunggah foto dirinya yang berlutut sambil menyodorkan hadiah buket bunga pada sang istri.

Larissa Chou pun tampak menerima hadiah bunga itu dengan senyuman yang cantik.

Pada caption-nya, Alvin juga menuliskan kata-kata manis dan romantis untuk sang istri sambil mengucapkan selamat ulang tahun.

" If I had one wish in life, I would wish for nothing but you. Happy birthday @larissachou," tulisnya.

Postingan itu pun langsung dibalas oleh Larissa Chou.

"Makasih abinya Yusuf," komentar Larissa.

Sebulan setelah postingan itu dibuat, kini warganet pun terkejut atas kabar rumah tangga mereka.

Saat ini, Alvin digugat cerai Larissa. Berkas gugatan cerai itu sudah sampai Pengadilan Agama.