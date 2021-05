6.164 Kendaraan Diperiksa di Pos Penyekatan Purwakarta, Petugas Siaga Arus Balik

TRIBUNJABAR.ID, PURWAKARTA - Sebanyak 6.164 kendaraan telah diperiksa aparat gabungan di enam titik pos penyekatan yang ada di Purwakarta menyusul adanya larangan mudik mulai 6 Mei sampai dengan 17 Mei 2021.

Kapolres Purwakarta, AKBP Ali Wardana menyampaikan dari jumlah yang diperiksa tersebut di antaranya menyasar kendaraan roda dua, empat, dan kendaraan muatan penumpang.

Ada enam titik pos penyekatan di Purwakarta, dengan tiga di antaranya ialah gerbang tol, seperti GT Cikampek, GT Sadang, dan GT Jatiluhur. Selain itu, tiga jalur arteri pos penyekatan di Purwakarta, ialah Jalur Purwakarta-Bandung via Darangdan, Jalur Purwakarta-Subang via Kiarapedes, dan Jalur Purwakarta-Cianjur via Maniis.

Jumlah kendaraan yang diperiksa sejauh ini di enam titik penyekatan berjumlah 6.164 kendaraan. Sedangkan yang kami putar balik sebanyak 440 kendaraan," katanya, Kamis (13/5/2021).

Kendaraan-kendaraan yang diputar balik, lanjut Kapolres, lantaran pengemudinya tak mampu menunjukkan surat-surat yang harus dibawa seperti surat izin keluar masuk (SIKM) dan surat hasil antigen/genose.

"Paling banyak yang kami periksa dan putar balik itu ada di pos penyekatan Cikampek/Cikopo," ujarnya.

Ketika disinggung terkait skema arus balik yang bakal dilakukan Polres Purwakarta menghadapi para pemudik nanti, Kapolres mengaku pihaknya tetap bersiaga hingga nanti 17 Mei 2021.

"Kendaraan yang melintasi Purwakarta beruntung tak sebanyak seperti di Karawang dan Subang. Karena memang pemudik ke Purwakarta relatif sedikit. Alhamdulillah nanti sampai 17 Mei kami akan amankan arus balik," ucapnya seraya menyebut Polri akan selalu berkoordinasi dengan pemerintah daerah dan TNI untuk menjaga pula objek-objek wisata agar tidak muncul klaster baru, yakni klaster wisata