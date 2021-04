Manchester United vs AS Roma, Semifinal Liga Eropa, Ole Gunnar Solskjaer Minta Maaf pada Giallorossi

Pelatih Manchester United, Ole Gunnar Solskjaer meminta maaf atas komentar miring yang ia tujukan kepada sang calon lawan, jelang Manchester United vs AS Roma pada semifinal Liga Eropa.

Big match semifinal Liga Eropa leg pertama Manchester United vs AS Roma akan berlangsung di Stadion Old Trafford, Jumat (30/4/2021) pukul 02.00 WIB, live SCTV.

Beberapa waktu yang lalu pascaundian untuk babak semifinal Liga Eropa, Ole Gunnar Solskjaer memberikan komentar untuk Giallorossi.

Meski kala itu statement yang dilontarkan oleh juru taktik Setan Merah itu tak bermaksud menyindir.

Namun pada kenyataannya membuat pendukung setia AS Roma berang.

"Saya tidak mengenal Roma dengan baik dan saya belum melihat mereka bermain, saya tahu mereka memainkan dua pertandingan bagus melawan Ajax," terang Solskjaer, dikutip dari laman Football Italia.

Tak pelak pernyataan Solskjaer tersebut memicu reaksi fans setia AS Roma.

Pendukung dari Giallorossi meminta Edin Dzeko cs memberikan pelajaran bagi Manchester United di Old Trafford nanti.

"Pastikan mereka mengingat kami," pesan yang disampaikan pada spanduk pendukung AS Roma.

Kondisi ini nampaknya membuat Solskjaer 'keder'.

Juru taktik asal Norwegia ini langsung meminta maaf atas pernyataanya yang tak bermaksud meremehkan AS Roma sama sekali.