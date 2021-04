Ivan Gunawan Sebut Ayu Ting Ting Sosok yang Dia Cintai, Mengapa Belum Ditembak? Ini Penjelasan Igun

TRIBUNJABAR.ID - Designer Ivan Gunawan menyebut jika Ayu Ting Ting adalah sosok wanita yang ia cintai.

Sebelumnya, Ivan Gunawan atau Igun kerap dikabarkan menjalin hubungan dengan Ayu Ting Ting.

Kabar tersebut ternyata diakui oleh designer sekaligus presenter ini.

Ivan Gunawan atau kerap disapa Igun, mengakui jika dirinya memang sangat menyukai Ayu Ting Ting dan sedang mempersiapkan diri untuk masa depan mereka berdua.

Hal tersebut direkam dalam kanal YouTube Curhat Bang Denny Sumargo yang tayang pada Minggu (25/4/2021).

"Kalau Denny tanya siapa perempuan yang deket sama aku, ya mungkin aku cuma bisa bilang bahwa Ayu Ting Ting, dari selebriti yang aku suka adalah Ayu Ting Ting selebihnya nggak ada," ungkap Igun.

Igun ternyata telah jatuh hati kepada Ayu Ting Ting sejak pandangan pertama.

Selebihnya, ia bisa menemukan kenyamanan ketika sedang bersama ibunda dari Bilqis itu.

"Gue sama Ayu Ting Ting itu love at the first sight," ungkap Igun.

Namun, ia mempunyai prinsip tersendiri dalam hidupnya.