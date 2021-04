Streaming Indonesian Idol Malam Ini, Perjuangan Terakhir Mark-Rimar Makin Berat, Ini Tantangannya

TRIBUNJABAR.ID - Pada live streaming Indonesian Idol malam ini, Senin, 26 April 2021 akan menjadi perjuangan terakhir bagi Mark dan Rimar.

Mereka akan bertarung menaklukan tantangan terakhir dalam penentuan juara Indonesian Idol 2021.

Tentu saja tantangan terakhir untuk mereka semakin berat. Dua grand finalis harus tampil lebih bagus dari pekan lalu.

Mereka juga harus menaklukan lagu-lagu sulit di panggung Idol Result and Super Reunion.

Berdasarkan info dari akun Instagram Indonesian Idol, Mark akan tampil membawakan lagu I Can't Make You Love Me.

Sementara itu, Rimar akan membawakan lagu Vision of Love.

Kemudian, ada juga tantangan untuk berduet dengan penyanyi top dan senior tanah air.

Rimar akan berkolaborasi dengan vokalis band papan atas, Fadly Padi.

Kemudian, Mark akan berkolaborasi dengan diva ternama papan atas, Krisdayanti.

Pasti sudah tak sabar kan menonton idola kalian. Berikut ini link RCTI live streaming untuk menonton Indonesian Idol.