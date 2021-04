Jelang Penentuan Juara Indonesian Idol 2021, Mark Posting Bareng Krisdayanti: Joget Asik Sama Mimi

TRIBUNJABAR.ID - Jelang penentuan juara Indonesian Idol 2021 atau Idol Result Super Reunion, Mark Natama mengunggah postingan yang mencuri perhatian.

Melalui akun Instagram-nya, @marknatama, Mark terlihat mengunggah foto dirinya berpose dengan Krisdayanti.

Mark tampak mengenakan pakaian yang didominasi warna putih.

Sementara itu, istri dari Raul Lemos tersebut terlihat mengenakan pakaian warna hijau dan putih.

Di kolom caption, Mark memberikan petunjuk ia akan satu panggung dengan Krisdayanti.

Ia seakan tak percaya bisa tampil dengan salah satu dari 3 diva di Indonesia.

"whaAaat?! is this for reaaAAaal? fingers crossed besok bisa joget asik sama mimi di atas panggung!" tulis @marknatama.

Di kolom komentar, Krisdayanti juga merespons unggahan Mark.

Ia memberikan doa untuk finalis Indonesian Idol 2021 tersebut.

"hit the stage mark !! semoga Tuhan memberi keluasan berkat yaaa ,jangan lupa terus bersyukur dan rendah hati .

semoga bsok dapat memberi hiburan baik," tulis @krisdayantilemos.