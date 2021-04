Ingin Wajah Tetap Segar dan Sehat Saat Puasa? Begini Caranya

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Matahari yang terik dan cuaca yang panas di siang hari membuat Anda yang sedang berpuasa akan kehilangan cairan tubuh.

Hal ini membuat Anda akan merasa cepat haus dan berdampak juga pada kesehatan kulit yang cenderung akan menjadi kering.

Apalagi saat ini aktivitas bekerja di kantor pun sudah dimulai, hal ini membuat para perempuan menggunakan kosmetik untuk tetap terlihat segar dengan kesan natural.

Baca juga: Anda Penderita Diabetes? Ini Siasat Makan Enak dan Gula Darah Terjaga

PR & Community Manager The Body Shop Indonesia mengatakan kesegaran di Ramadan kali ini memiliki tema clean beauty look.

"Tema makeup tahun ini fokus pada produk-produk base makeup seperti fresh nude foundation, fresh nude base, all in one face base da fresh nude concealer," ujar Ratu saat jumpa pers virtual, Senin (25/4/2021).

Saat ini penggunaan masker pun masih harus terus digunakan setiap dalam beraktivitas.

Oleh karena itu tampilan bagian mata menjadi hal yang ditonjolkan supaya tetap terlihat segar.

"Untuk bagian mata bisa menggunakan eye pallete bold as nature, happy go lash, dan super volue maskara yang memberikan warna hangat di kelopak mata," ujarnya.

Baca juga: Selalu Terlihat Cantik dan Fresh, Begini Gaya Hidup Sehat Ala Raisa Andriana

Nah permasalahan para perempuan ketika menggunakan masker dan kosmetik adalah menempelnya lipstik pada masker.

Oleh karena itu Ratu menyarankan menggunakan lipstik matte lip liquid series dan menggunakan setting spray untuk wajah supaya makeup tetap tahan lama.

Pada setting spray memiliki kandungan comunity fair trade aloe vera yang mampu menghidrasi dan menjaga wajah tetap lembap dan segar.

Di bulan Ramadan ini, The Body Shop Indonesia menghadirkan kampanye bertajuk Green Ramadan yang mengajak penggunanya untuk menyebarkan pesan untuk menyegarkan kembali jiwa serta terhubung lebih baik dengan Tuhan dan sesama.

CEO The Body Shop Indonesia Aryo Widiwardhono mengatakan hadir #TBSGreenRamadan challenge yang mengajak semua orang untuk melakukan perubahan kecil dalam melestarikan alam.

"Kami juga bekerja sama dengan komunitas Du Anyam untuk mengahadirkan bingkisan dengan anyaman dan kotak kerajinan berbahan alami yang dibuat oleh para perempuan di Nusa Tenggara Timur," ujarnya.