Plt Wali Kota Tasikmalaya: Tidak Usah Memborong Kebutuhan Pokok untuk Idulfitri

TRIBUNJABAR. ID, TASIKMALAYA - Pelaksana Tugas (Plt) Wali Kota Tasikmalaya, Muhammad Yusuf, mengatakan stok kebutuhan pokok aman hingga Idulfitri 1442 H.

Karena itu, Muhammad Yusuf meminta warga tidak usah memborong kebutuhan pokok apalagi sampai panic buying yang justru akan memicu kenaikan harga.

"Setelah kami melakukan cek dengan Dinas Perdagangan Jabar, stok kebutuhan pokok Kota Tasikmalaya aman hingga Lebaran nanti," kata Muhammad Yusuf, Kamis (22/4/2021).

Stok aman kebutuhan pokok meliputi beras, telur, daging sapi dan ayam, minyak goreng hingga sayuran.

"Dengan melihat amannya stok kebutuhan pokok, kami meminta warga untuk berbelanja sesuai kebutuhan," ujar Yusuf.

Jika belanja berlebihan, lanjut Yusuf, malah akan memicu kenaikan harga.

"Apalagi sampai warga bersikap panic buying, harga-harga akan melejit. Karenanya belanjalah secara bijak sesuai kebutuhan," kata Yusuf.

Dari hasil pemantauan ke Pasar Induk Cikurubuk, tambah Yusuf, harga-harga kebutuhan masih normal. Kalaupun ada yang naik tapi masih taraf wajar.

Di antaranya harga beras Rp 11.000 per kg, gula pasir sesuai HET Rp 12.500 per kg. Bawang merah Rp 25.000 per kg dan daging ayam Rp 37.000 per kg.